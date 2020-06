Končnih ugotovitev vseh nadzorov v ljutomerskem domu starejših še ni, zdravstvena inšpekcija ugotovila več nepravilnosti

Ljutomer/Ljubljana, 5. junija - Končnih ugotovitev vseh nadzorov nad delom v Domu starejših občanov Ljutomer še ni, je pa zdravstvena inšpekcija ugotovila več nepravilnosti in odredila njihovo odpravo. V domu trdijo, da so vse odrejene ukrepe tudi izvedli. Zbornica zdravstvene in babiške nege pa bo pred pripravo poročila o strokovnem nadzoru ta mesec opravila še en obisk v domu.