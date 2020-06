V Italiji po odprtju meja že prvi turisti

Rim, 5. junija - Italija je v okviru rahljanja ukrepov po izbruhu koronavirusa v sredo po okoli dveh mesecih odprla svoje meje za državljane Evropske unije in že v prvih dneh po odprtju je v deželo na Apeninskem polotoku odpotovalo kar nekaj turistov. Kljub slabemu vremenu so na italijanskih plažah tuji obiskovalci, med drugim iz Avstrije in Nemčije.