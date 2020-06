Prostofer se širi po gorenjskih občinah

Jesenice, 7. junija - S koncem epidemije je nastopil čas za začetek izvajanja humanitarnega projekta Prostofer v nekaterih gorenjskih občinah, ki so v minulih mesecih na novo pristopile k projektu. Ta teden so novo električno vozilo za brezplačne prevoze prevzeli na Jesenicah, prihodnji teden ga bodo v Žirovnici, s prevozi pa začenjajo tudi v Žireh in Naklem.