Po Kranjski Gori in Radovljici Prostofer tudi v Bohinju

Bohinj, 22. decembra - Občina Bohinj po Kranjski Gori in Radovljici postaja tretja občina na zgornjem Gorenjskem, ki s pomočjo prostovoljcev in projekta Prostofer občanom omogoča brezplačne prevoze po različnih opravkih. V Bohinju bodo tako nadgradili že lani začete brezplačne prevoze, ki so jih uvedli s pomočjo tamkajšnjih društev invalidov in upokojencev.