Po Šmarju pri Jelšah in Zrečah Prostofer tudi v Šentjurju in Žalcu

Šentjur/Žalec, 12. januarja - Po Šmarju pri Jelšah in Zrečah, ki s pomočjo prostovoljcev in projekta Prostofer občanom od lani omogočata brezplačne prevoze po različnih opravkih, so se za to storitev letos odločili tudi v Šentjurju in Žalcu. V šentjurski občini je projekt zaživel ta teden, v žalski pa bo predvidoma do konca meseca.