Rozman: Bolnikom iz domov za starejše nismo zapirali poti v bolnišnico

Ljubljana, 5. junija - Koordinacija, ki je domovom starejših pomagala pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa, oskrbovancem ni zapirala poti v bolnišnico, je danes pojasnil član koordinacije in direktor Klinike Golnik Aleš Rozman. Obrazce, ki so zaokrožili v javnosti, so po njegovih besedah pripravili za informiranje dežurnih zdravnikov, ki bolnikov niso poznali.