Sviz v podporo zahtevi za ustrezno vrednotenje dodatnega dela zaradi epidemije zbral 15.000 podpisov

Ljubljana, 5. junija - Šolski sindikat Sviz je v podporo svoji zahtevi za ustrezno vrednotenje povečanega obsega dela učiteljev in vzgojiteljev zaradi epidemije novega koronavirusa do zdaj med članstvom zbral več kot 15.000 podpisov. Za zbiranje podpisov so se odločili, ker ministrstvo zavrača pogovor o tej temi. Sindikat ga je v četrtek zato znova pozval k pogovorom.