Sviz za dogovor o plačilu dodatnega dela zaposlenih v šolah in vrtcih

Ljubljana, 22. maja - Ministrstvo za izobraževanje in vlada po oceni šolskega sindikata Sviz zaposlenim v vrtcih in šolah odrekata pravico, da bi se z oblastjo dogovarjali o plačilu dodatnega dela. V sindikatu pristojne pozivajo k sklenitvi dogovora, sicer napovedujejo sklic glavnega odbora sindikata in odločanje o nadaljnjih korakih za uveljavljanje njihovih pravic.