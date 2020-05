Ljubljana, 20. maja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo vztrajal pri sklenitvi dogovora o vrednotenju dodatnega dela, ki nastaja v posebnih okoliščinah. Zaposleni v vrtcih in šolah so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa dodatno obremenjeni, zato so med člani pripravljeni zbirati tudi podpise v podporo dogovoru.