Festival elektronske glasbe Tomorrowland se seli na splet

Bruselj, 7. junija - Organizatorji belgijskega festivala elektronske glasbe Tomorrowland so se v obdobju epidemije novega koronavirusa in z njo povezanih omejitev zbiranja odločili, da bodo letošnjo izdajo preselil na splet. Festival bo pod naslovom Tomorrowland Around the World potekal 25. in 26. julija, vikend vstopnica zanj pa stane 20 evrov.