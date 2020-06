V ZDA ob množičnih protestih brez opaznejše rasti primerov covida-19

New York, 4. junija - V ZDA so protesti proti policijskemu nasilju v zadnjem tednu izrinili pandemijo covida-19 z naslovnic ameriških časopisov. Število okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 sicer naprej narašča. Množični protesti pandemije doslej niso opazneje pospešili, čeprav na protestih ni družbenega distanciranja. Vsi tudi ne nosijo zaščitnih mask.