Strokovnjake v ZDA skrbi možnost širjenja koronavirusa zaradi protestov

Washington, 1. junija - Nekdanji komisar Uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA) Acott Gottlieb je v nedeljo za televizijo CBS izrazil skrb, da bi lahko protesti proti policijskemu nasilju v ZDA povečali število primerov novega koronavirusa. Do nedelje zvečer so v ZDA potrdili 1,788 milijona okužb s koronavirusom in 104.356 mrtvih zaradi covida-19.