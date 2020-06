Donatorska konferenca Zavezništva za cepljenje presegla pričakovanja

London, 4. junija - V boju proti boleznim, ki se jih lahko prepreči s cepljenjem, so na mednarodni konferenci danes zbrali okoli 7,8 milijarde evrov za Zavezništvo za cepljenje (Gavi). S tem so presegli pričakovanja za več kot milijardo evrov, saj so sprva želeli zbrati 6,6 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.