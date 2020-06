Italijanski sodniki niso okuženi

Firence, 4. junija - Nogometni sodniki, ki bodo sodili tekme v nadaljevanju italijanskega prvenstva, so pripravljeni na svoje delo. Da so zdravi in nimajo okužbe z novim koronavirusom, so pokazala današnja preverjanja. Vseh 65 sodnikov je uspešno opravilo teste, ki so jih pripravili v nacionalnem nogometnem centru v Covercianu.