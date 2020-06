WHO bo nadaljevala klinična testiranja hidroksiklorokina za zdravljenje covida-19

Ženeva, 3. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes napovedala, da bo nadaljevala klinična testiranja hidroksiklorokina za zdravljenje covida-19. Kot so pojasnili, so po varnostnem pregledu podatkov ugotovili, da ni razloga za spremembo načina izvajanja kliničnih testiranj.