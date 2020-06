Zdravniška zbornica kritična do birokratskih ovir za vključevanje zasebnikov v javno mrežo med epidemijo

Ljubljana, 3. junija - Zdravniki zasebniki brez koncesije so bili v času epidemije zaradi birokratskih ovir v javno zdravstveno mrežo lahko vključeni le kot svetovalci, so danes opozorili v Zdravniški zbornici Slovenije. Po besedah predsednice zbornice Zdenke Čebašek-Travnik je to, da je nekomu z vsemi kvalifikacijami v krizi dovoljeno samo svetovanje, grda anomalija.