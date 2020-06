Vilenica letos o širjenju in krčenju Evrope

Ljubljana, 3. junija - Jubilejni, 35. mednarodni literarni festival Vilenca bo potekal med 8. in 13. septembrom, njegova tema pa bo Evropa se širi in krči; Quo vadis? je navedeno na festivalski spletni strani. Organizatorji zaenkrat podrobnih informacij o programu in izvedbi festivala ne dajejo, saj bodo vse, vključno z imeni letošnjih nagrajencev, razkrili 18. junija.