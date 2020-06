V mošeji v središču Kabula se je razstrelil samomorilski napadalec

Kabul, 2. junija - V mošeji na vhodu v zeleno cono, močno zastraženo in z zidom obdano diplomatsko četrt v središču afganistanske prestolnice Kabul, se je danes med večerno molitvijo razstrelil samomorilski napadalec. Pri tem so bile po prvih podatkih poškodovane najmanj tri osebe, so sporočili z afganistanskega notranjega ministrstva.