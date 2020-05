Odbor DZ prek predloga zakona za zagon investicij po epidemiji

Ljubljana, 28. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog zakona, po katerem bi vlada določila nabor pomembnih investicij, ki bi imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, da bi čim prej stekle in pomagale zagnati gospodarstvo. Koalicija ga pozdravlja, del opozicije pa ima pomisleke, saj da je preohlapen in tudi nepotreben.