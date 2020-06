Odbora DZ za gospodarstvo in kulturo opozorila na potrebo po podpori kreativno-kulturnega sektorja

Ljubljana, 2. junija - Na današnji skupni nujni seji odborov DZ za gospodarstvo in za kulturo so sklicatelji iz SD, LMŠ in SAB predlagali 13 sklepov, vezanih na pomoč organizatorjem javnih prireditev in na prilagajanje kreativno-kulturnega sektorja na razmere po epidemiji, a je bil sprejet le eden. So pa člani odbora potrdili splošneje oblikovana sklepa koalicije.