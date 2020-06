Ministri EU o izzivih in težavah pri sproščanju ukrepov na področju športa

Ljubljana, 2. junija - Ministri, pristojni za šport, so se danes sestali na videokonferenci, ki jo je organiziralo hrvaško predsedstvo. Na srečanju so razpravljali o vplivu covida-19 na šport, govorili o sproščanju ukrepov na področju športa, o možnostih nadaljnjega sodelovanja in ukrepanja na ravni EU, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.