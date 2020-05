V Gorenju nekoliko zmanjšali načrtovana odpuščanja

Velenje, 21. maja - V Gorenju, kjer so sredi epidemije novega koronavirusa napovedali zmanjšanje števila zaposlenih, so zdaj te načrte nekoliko omilili. Namesto aprila napovedanih 544 delavcev jih bo moralo iz podjetja oditi 327, so sporočili danes. Padec naročil se medtem nadaljuje in ob polletju v družbi pričakujejo 41 milijonov evrov izgube.