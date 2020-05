Skupina delavcev Gorenja v Ljubljani s sporočilom: Vsi ste nam obrnili hrbet

Ljubljana, 19. maja - Skupina okoli 30 delavcev in sindikalnih predstavnikov iz Gorenja je danes prišla v Ljubljano na protest, na katerem so odločevalcem v državi sporočili, da so jim vsi obrnili hrbet. Prepričani so namreč, da je bil kitajski prevzem velenjskega velikana prevara in da so pristojni snedli svoje obljube.