Na pokalu Mima tudi dres Lionela Messija in Luke Dončića

Ljubljana, 2. junija - V sklopu teniškega turnirja za pokal Mime Jaušovec, ki se bo v Lukovici odvijal od 6. do 8. junija in na katerem bo nastopilo dvajset najboljših slovenskih teniških igralcev in igralk, bo potekala dobrodelna dražba. Na voljo sta podpisana dresa Lionela Messija in Luke Dončića ter loparji Aljaža Bedeneta, Polone Hercog in Mime Jaušovec iz leta 1974.