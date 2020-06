Na začetku pandemije pozitivnih pet nogometašev Barcelone

Barcelona, 2. junija - Po poročanju katalonskega radia je bilo na začetku pandemije pet nogometašev FC Barcelone in dva trenerja pozitivnih na novi koronavirus. Vsi so bili brez simptomov bolezni in tudi v naslednjih tednih niso zboleli, tako da zdaj normalno trenirajo in bodo v kadru trenerja Quiqueja Setiena že 13. junija, ko se bo nadaljevalo špansko prvenstvo.