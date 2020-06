Po Evropi in svetu se nadaljuje rahljanje ukrepov proti covidu-19 (zbirno)

pripravil Blaž Mohorčič

Moskva/Amsterdam/London/Washington, 1. junija - Številne države po Evropi in drugod po svetu so nadaljevale rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim so se v Angliji in na Slovaškem znova odprle šole, na Norveškem in Nizozemskem pa bari in restavracije. Na Balkanu so se ponekod odprle meje. Iz Italije, Španije in Velike Britanije prihajajo spodbudni podatki o pandemiji.