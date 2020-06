Na Balkanu se odpirajo meje

Sarajevo/Podgorica/Priština, 1. junija - Več balkanskih držav je danes odprlo svoje meje, ki so jih pred nekaj meseci zaprle zaradi pandemije novega koronavirusa. Črna gora je meje odprla za države, v katerih je 25 ali manj obolelih s covidom-19 na 100.000 prebivalcev, tudi Slovenijo. Bosna in Hercegovina pa je vse omejitve odpravila na mejah s Hrvaško, Črno goro in Srbijo.