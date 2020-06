Po Evropi in svetu se nadaljuje rahljanje ukrepov proti covidu-19

pripravil Blaž Mohorčič

Moskva/Amsterdam/London/Washington, 1. junija - Številne države po Evropi in drugod po svetu so danes nadaljevale rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim so se v Angliji in na Slovaškem znova odprle šole, na Finskem, Norveškem in Nizozemskem pa bari in restavracije, ponekod se odpirajo tudi kulturne ustanove. Nekatere balkanske države pa so odprle meje.