Bratislava, 1. junija - Na Slovaškem so se lahko danes v šolske klopi ob upoštevanju higienskih ukrepov vrnili osnovnošolci do petega razreda. Starejši bodo pouk nadaljevali preko spleta. Na Slovaškem so zaradi izbruha koronavirusa šole zaprli v marcu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.