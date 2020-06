Šestan: Delo smo opravili dobro, je pa vedno prostor za izboljšave

Ljubljana, 1. junija - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je v soboto zaprl državni načrt zaščite in reševanja. Prepričan je, da so delo opravili dobro, je pa vedno prostor za izboljšave. Še v tem mesecu bodo pripravili analizo, ki bo ena od podlag za dopolnitev državnega načrta in prepričan je, da bodo v prihodnje, če bo treba, stvari potekale še ustrezneje.