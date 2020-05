Italijanski državljan pod vplivom alkohola in drog z nevarno vožnjo po Novogoriškem

Nova Gorica, 6. maja - Italijanski varnostni organi in novogoriški policisti so v nedeljo ponoči v Šempetru pri Gorici ustavili osebno vozilo, ki ga je vozil 22-letni italijanski državljan pod vplivom alkohola in drog. Zaradi neupoštevanja znakov policistov in nevarne vožnje bo zoper njega podana kazenska ovadba na tožilstvo v Novi Gorici.