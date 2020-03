Vozila pod vplivom heroina in kokaina

Koper, 10. marca - Policisti so v ponedeljek pri naselju Cereju na Obali ustavili 52-letno voznico osebnega vozila, pri kateri je bil test na heroin in kokain pozitiven. Strokovni pregled je voznica odklonila. Policisti so ji zasegli manjšo količino heroina in šest tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo, so sporočili s Policijske uprave Koper.