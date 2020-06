ZDA za zdravljenje covida-19 poslale Braziliji sporno zdravilo za malarijo

Washington, 1. junija - ZDA so Braziliji poslale dva milijona doz zdravila za malarijo hidroksiklorokin za zdravljenje covida-19, čeprav strokovnjaki opozarjajo na njegovo potencialno nevarnost in so ga prepovedali v več državah. Predsednik ZDA Donald Trump, ki ga jemlje preventivno, ga zagovarja kot uspešno zdravilo proti covidu-10.