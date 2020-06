V Sloveniji v nedeljo brez nove okužbe, umrl en bolnik s covidom-19

Ljubljana, 1. junija - V Sloveniji so v nedeljo opravili 246 testov na okužbo z novim koronavirusom, vsi so bili negativni. Doslej so okužbo potrdili pri 1473 ljudeh. V nedeljo je umrl en bolnik s covidom-19, skupaj doslej 109. V bolnišnicah so v nedeljo zdravili pet bolnikov s covidom-19, eden je potreboval intenzivno nego, je sporočila vlada.