Dovoljene prireditve z 200 ljudmi, odpirajo se večji hoteli, sodišča in upravne enote v običajne tirnice

Ljubljana, 1. junija - Z današnjim dnem se sprošča več ukrepov, ki so veljali v času epidemije covida-19. Tako so po novem dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi. Odprejo se lahko večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Na predkrizne obrate se vrača delo sodišč, tudi upravne enote bodo od danes normalno delovale.