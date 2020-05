Pregled - novi koronavirus, 30. 5. (sobota)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Državni zbor je na izredni seji podprl vladne predloge sklepov o nedopustnosti referendumov na najnovejše tri protikoronske zakone. V razpravi je bilo iz opozicijskih vrst slišati številne kritike na račun vlade in koalicije, ki da preveč široko in premalo kritično uporabljata možnost omejevanja referendumske pobude.

LJUBLJANA - Državni svet je na dopisni izredni seji z namenom pospešitve sprejemanja zakonodaje zavrnil veto na vse tri zakone iz zadnjega svežnja urgentne pomoči ob zajezitvi epidemije, so sporočili. Državni zbor bo na večerni izredni seji razpravljal in glasoval o predlogih sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na vse tri zakone iz tretjega protikoronskega paketa. To bo opravil v skladu z novo referendumsko zakonodajo. Po pričakovanjih jih bo podprl in takoj poslal v razglasitev.

LJUBLJANA - Osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji ter še nekaterim izjemam ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno. Po prejemu številnih pozivov je ministrstvo za notranje zadeve tako spremenilo v torek sprejeti odlok, ki je določal 14-dnevno karanteno ob prihodu iz tretjih držav.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Tomaž Gantar je v intervjuju za današnjo Delovo Sobotno prilogo ocenil, da ima ZZZS za zdaj dovolj denarja. Poleg tega so zavodu po ministrovih besedah zagotovili dodatna sredstva iz proračuna, vsi izvajalci pa bodo za čas, ko niso mogli izvajati programa, iz proračuna dobili plačanega 80 odstotkov nerealiziranega programa.

LJUBLJANA - V Sloveniji v petek ob 613 opravljenih testiranjih na okužbo z novim koronavirusom ni bil potrjen noben nov primer okužbe, prav tako ni umrl noben bolnik s covidom-19, je vlada objavila na Twitterju. V bolnišnicah zdravijo še sedem bolnikov, dva sta na intenzivni negi. Nobenega bolnika niso odpustili iz bolnišnice.

LJUBLJANA - V petek, 5. junija, se bo po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala Prva liga Telekom Slovenije. Zdaj pa je tudi znano, da se bo končala 22. julija. Tako so odločili na seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1466 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

RIM - Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je danes na Facebooku opozoril, da se Evropski uniji slabo piše, če se bo Italijo izključevalo iz vseevropskega odpiranja meja. 'Zahtevamo spoštovanje. Če kdo misli, da nas bo obravnaval kot kolonijo gobavcev, naj se zaveda, da tega ne bomo mirno gledali,' je zapisal in pozval k solidarnosti. Napovedal je, da se bo v prihodnjih dneh sestal z več kolegi iz EU in jim pojasnil, da je Italija s 15. junijem pripravljena sprejeti tuje turiste. Prihodnjo soboto se mudil tudi v Ljubljani pri slovenskem zunanjem ministru Anžetu Logarju.

BERLIN - Nemčija je po oceni kanclerke Angele Merkel za zdaj dobro opravila preizkus z novim koronavirusom. "Velika večina ljudi v državi je bila previdna, razumna in odgovorna do drugih," je Merkova poudarila v svojem tedenskem videonagovoru. Kot je dodala, pa jih čaka še nekaj trdega dela, da bi zaustavili pandemijo covida-19.

SKOPJE - Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je po seji tamkajšnjega varnostnega sveta danes podaljšal izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa še za 14 dni. Pendarovski je poudaril, da so takšno odločitev sprejeli, da bi lahko zagotovili učinkovito vladno upravljanje z zdravstvenimi in socialno-ekonomskimi učinki zdravstvene krize, in da nikakor ni povezana s predvolilnim obdobjem. V Severni Makedoniji so namreč že preložili predčasne parlamentarne volitve, ki so bile predvidene za 12. april.

WASHINGTON - V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili novih 1225 smrti zaradi novega koronavirusa, je sporočila univerza Johnsa Hopkinsa. Skupaj se je število mrtvih v tej najhuje prizadeti državi zaradi koronavirusa povzpelo na 102.798. Skupno so zabeležili tudi več kot 1,74 milijona okužb s koronavirusom. Najhuje sta prizadeta zvezna država New York in predvsem mesto New York, kjer pa se, kot kaže, razmere umirjajo. V četrtek je umrlo 67 ljudi s covidom-19, kar je najmanj doslej od izbruha pandemije.

ŠPORT

LONDON - Britanska vlada je odobrila vrnitev vrhunskega športa na Otoku s 1. junijem, je dejal državni sekretar za kulturo, medije in šport Oliver Dowden. V tretji fazi sproščanja ukrepov v boju za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom bodo dovolili treninge v polnem obsegu in tudi dogodke brez gledalcev. Konjske dirke in snooker bodo med prvimi, ki se bodo vrnili. V ponedeljek bo prve gostil Newcastle, Milton Keynes pa bo gostil ligo prvakov v snookerju. Nogometni klubi vadijo od 19. maja in se pripravljajo na nadaljevanje sezone 17. junija.

KITZBÜHEL - Tretji teniški igralec sveta Dominic Thiem in njegov oče Wolfgang bosta v začetku julija organizirala dobrodelni teniški turnir v Kitzbühlu, ki naj bi potekal pred omejenim številom gledalcev in ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečitev okužb z novim koronavirusom. Turnir, ki bo potekal na peščeni podlagi, bo imel 300.000 evrov nagradnega sklada, zaenkrat pa je Dominic Thiem izdal le ime prvega povabljenca, Francoza Gaela Monfilsa.

KITZBÜHEL/BERLIN - Sredi julija bosta v Berlinu potekala dva ekshibicijska turnirja v tenisu z udeležbo nekaterih najboljših igralcev na svetu. Udeležbo so že potrdili Avstrijec Dominic Thiem, Avstralec Nick Kyrgios, Nemec Alexander Zverev, Rusinja Elina Svitolina, Nizozemka Kiki Bertens ter Nemki Julia Görges in Andrea Petkovic. Turnirja bosta potekala na travi in trdi podlagi; najprej od 13. do 15. julija na stadionu Steffi Graff, ki bi moral konec junija gostiti turnir WTA kot pripravo na grand slam v Wimbledonu, od 17. do 19. julija pa na hangarju na letališču Tempelhof.

RIM - Italijanski organizatorji so prepričani, da bodo teniški turnir ATP in WTA, ki bi moral biti maja, v Rimu izpeljali septembra. Predsednik italijanske teniške zveze Angelo Binaghi je v petek izrazil optimizem, da bi ta turnir na pesku lahko izpeljali v večnem mestu tudi letos ter javnosti omogočili uživanje v tem velikem dogodku. Nad letošnjo teniško sezono visi veliko neznank. Zaradi pandemije novega koronavirusa so prvič v zgodovini odpovedali teniški turnir za grand slam v Wimbledonu, pod velikima vprašajema pa sta tudi preostala turnirja za veliki slam, odprti prvenstvi Francije in ZDA v Parizu in New Yorku, ki bosta tudi na sporedu septembra. Turnir v Rimu bi se sicer v želenem terminu prekrival z Roland Garrosom.

DUNAJ - Sezona 2020 svetovnega prvenstva v formuli 1 se bo začela julija z dvema zaporednima dirkama za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu, so danes poročali avstrijski mediji. Avstrijska vlada je danes obema dirkama prižgala zeleno luč. Obe dirki, ti bosta na sporedu 5. in 12. julija, pa bosta brez gledalcev, je odločitev predstavilo avstrijsko ministrstvo za zdravje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

NEW YORK - Vodstvo in lastniki klubov severnoameriške košarkarske lige NBA še nimajo natančnega urnika nadaljevanja sezone 2019/20, ki je bila 11. marca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Po poročanju spletne strani NBA bodo preostale tekme, končnico in finale odigrali na lokaciji Disney World pri Orlandu na Floridi. Možni datum je 31. julij. Komisar lige NBA Silver je v petek opravil videokonferenco s 30 lastniki franšiz, generalnimi direktorji klubov in predstavniki združenja igralcev. V tem trenutku je še najbolj jasno to, da v vseh klubih na prvo mesto postavljajo varnost in zdravje. Tako morajo najprej odgovoriti na dileme in tveganja, povezana z vnovičnim zagonom tekmovanj, potem pa se bodo lahko lotili podrobnega terminskega načrta po datumih, lokacijah in skupinah.