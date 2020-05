Pregled - novi koronavirus, 30. 5. (sobota)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Državni svet je na dopisni izredni seji z namenom pospešitve sprejemanja zakonodaje zavrnil veto na vse tri zakone iz zadnjega svežnja urgentne pomoči ob zajezitvi epidemije, so sporočili. Državni zbor bo na večerni izredni seji razpravljal in glasoval o predlogih sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na vse tri zakone iz tretjega protikoronskega paketa. To bo opravil v skladu z novo referendumsko zakonodajo. Po pričakovanjih jih bo podprl in takoj poslal v razglasitev.

LJUBLJANA - Osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji ter še nekaterim izjemam ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno. Po prejemu številnih pozivov je ministrstvo za notranje zadeve tako spremenilo v torek sprejeti odlok, ki je določal 14-dnevno karanteno ob prihodu iz tretjih držav.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Tomaž Gantar je v intervjuju za današnjo Delovo Sobotno prilogo ocenil, da ima ZZZS za zdaj dovolj denarja. Poleg tega so zavodu po ministrovih besedah zagotovili dodatna sredstva iz proračuna, vsi izvajalci pa bodo za čas, ko niso mogli izvajati programa, iz proračuna dobili plačanega 80 odstotkov nerealiziranega programa.

LJUBLJANA - V Sloveniji v petek ob 613 opravljenih testiranjih na okužbo z novim koronavirusom ni bil potrjen noben nov primer okužbe, prav tako ni umrl noben bolnik s covidom-19, je vlada objavila na Twitterju. V bolnišnicah zdravijo še sedem bolnikov, dva sta na intenzivni negi. Nobenega bolnika niso odpustili iz bolnišnice.

LJUBLJANA - V petek, 5. junija, se bo po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala Prva liga Telekom Slovenije. Zdaj pa je tudi znano, da se bo končala 22. julija. Tako so odločili na seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1466 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

ŠPORT