Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 30. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Z nedeljo v Sloveniji ne bo več razglašene epidemije covida-19. Slovenija se je za ta korak odločila kot prva v Evropi. Epidemija je trajala od 12. marca, za dva meseca so zaprli šole in vrtce, ugasnilo je javno življenje. Za omejitev epidemije in blažitev posledic so bili sprejeti številni ukrepi. Medtem se jeseni pričakuje nov val epidemije.

LJUBLJANA - Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je v pogovoru za STA napovedal, da jih čaka zelo težko poletje, med drugim se morajo pripraviti na drugi val epidemije covida-19. Svari, da s skoraj zaključenim prvim valom epidemije še ni konec. "Miselnost, da je epidemije konec, je pravzaprav lažna novica," je dejal. Posvaril je, da je lahko drugi val še hujši kot prvi.

LJUBLJANA - Znanstveniki so doslej opredelili štiri genske skupine novega koronavirusa, v Sloveniji so bili potrjeni vzorci iz treh skupin. A je po mnenju virologinje Katarine Prosenc Trilar prezgodaj trditi, da različni genotipi virusa povzročajo različni potek covida-19. Kot pravi, jo obnašanje tega virusa nekoliko spominja na povzročitelje otroških bolezni.

LJUBLJANA - Po odpravi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa bi se v Sloveniji lahko nekatere mobilnostne navade spremenile, je pokazala raziskava Avto-moto zveze Slovenije. Štirinajst odstotkov anketirancev napoveduje, da bodo manj uporabljali avtomobil, 18 odstotkov, da bodo pogosteje na kolesu, 20 odstotkov pa, da bodo več hodili.

SVET

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek dejal, da prekinja sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ki ji je že odvzel ameriška sredstva. ZDA so plačevale okoli 450 milijonov dolarjev na leto. Zdaj pa se je za dokončno prekinitev odnosov odločil, ker naj bi bila WHO "kitajska lutka" in ker ni izvedla reform. Ob tem je odgovornost za pandemijo novega koronavirusa ponovno naprtil Kitajski, od koder se je konec lanskega leta začel širiti virus. Dejal je, da je Kitajska zanemarila svoje obveznosti do poročanja WHO in pritiskala na WHO, da zavede svet.

WASHINGTON - V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili novih 1225 smrti zaradi novega koronavirusa, je sporočila univerza Johnsa Hopkinsa. Skupaj se je število mrtvih v tej najhuje prizadeti državi zaradi koronavirusa povzpelo na 102.798. Skupno so zabeležili tudi več kot 1,74 milijona okužb s koronavirusom. Najhuje sta prizadeta zvezna država New York in predvsem mesto New York, kjer pa se, kot kaže, razmere umirjajo. V četrtek je umrlo 67 ljudi s covidom-19, kar je najmanj doslej od izbruha pandemije. Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je v petek napovedal, da se bo 8. junija lahko začela tudi prva faza ponovnega odpiranja mesta New York.