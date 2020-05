Mesto New York se bo začelo odpirati 8. junija

New York, 29. maja - Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je dejal, da se bo 8. junija lahko začela tudi prva faza ponovnega odpiranja mesta New York. Statistika glede koronavirusa se namreč tudi v tej regiji še naprej izboljšuje. V četrtek je umrlo 67 ljudi s covid-19, kar je najmanj doslej od izbruha pandemije.