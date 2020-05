Newyorški guverner Cuomo se bo posvetil odpiranju mesta New York

New York, 26. maja - Newyorški guverner Andrew Cuomo je danes sporočil, da bo v sredo obiskal predsednika ZDA Donalda Trumpa. Napovedal je tudi, da se zaradi padanja okužb in smrti zaradi covida-19 končno začenja posvečati tudi ponovnemu odpiranju mesta New York. Cuomo je poročal, da je v ponedeljek v New Yorku umrlo 73 ljudi.