V New Yorku že četrti dan zapored manj kot sto smrtnih žrtev covida-19

New York, 28. maja - Newyorški guverner Andrew Cuomo je danes sporočil, da je za covidom-19 v tej ameriški zvezni državi v sredo umrlo 74 ljudi. To je enako kot v torek in že četrti dan zapored pod 100. V ZDA se je medtem število okuženih s koronavirusom povzpelo čez 1,7 milijona, za koronavirusno boleznijo 19 pa je umrlo že več kot 101.000 ljudi.