V ptujski bolnišnici priznavajo neprimeren način komunikacije

Ptuj, 29. maja - Vodstvo ptujske bolnišnice je priznalo, da se je kljub dobrim namenom izbrani način komunikacije v zvezi z aprila načrtovano selitvijo okuženih varovancev ljutomerskega doma starejših k njim izkazal kot ponesrečen in neprimeren. Kot so pojasnili, njihovega prihoda niso zavrnili, zato obžalujejo, da je javnost to spregledala.