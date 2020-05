Ptujska bolnišnica izdatno v pomoč ljutomerskemu domu starejših

Ptuj, 13. maja - Zaposleni v ptujski bolnišnici so med prvimi priskočili na pomoč ljutomerskemu domu starejših občanov in pomagali skrbeti za tamkajšnje oskrbovance, so sporočili iz bolnišnice, kjer so po podatkih ministrstva za zdravje njihovi sodelavci v preteklem tednu našteli največ delovnih ur. V epidemiji je bolnišnica domu namenila 12 zdravstvenih delavcev.