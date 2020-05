Vlada imenovala nove predstavnike v svetu ptujske splošne bolnišnice

Ljubljana, 14. maja - Vlada je na današnji dopisni seji razrešila dosedanje in imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. V svet je vlada imenovala Branka Kumerja, Žarka Markoviča, Ksenijo Frangež Gajšek in Petra Pribožiča, so sporočili po seji.