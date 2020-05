Trije evropski poslanci iz Slovenije in Hrvaške glede odpiranja mej pisali von der Leynovi

Ljubljana, 29. maja - Napoved Avstrije, da bo sredi junija za nekatere evropske države odprla meje, na tem seznamu pa ni Slovenije in Hrvaške, ni v skladu z evropskim načrtom za okrevanje po pandemiji covida-19 in s temeljnimi vrednotami EU, so v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen danes zapisali trije evropski poslanci iz Slovenije in Hrvaške.