V DZ predlogu zakona za zagon investicij očitki glede okolja in ohlapnosti

Ljubljana, 29. maja - Poslanci so se na izredni seji prebili čez predlog zakona, po katerem bi vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. Koalicija ga pozdravlja, v delu opozicije pa je bilo zaznati več kritik. V SD in Levici so opozorili, da bi bil lahko škodljiv za okolje in da je vsebinsko prazen.