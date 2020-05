V ponovnem sojenju domnevnim preprodajalcem drog tako obsodilna kot oprostilna sodba

Ljubljana, 29. maja - Zvonko Hajšek in Senad Muhamedagić sta kriva, da sta se še z drugimi osebami združila v kriminalno združbo zaradi trgovanja z drogami, poročajo nekateri mediji. Hajšek je bil na ponovnem sojenju obsojen na osem let in pet mesecev zapora, Muhamedagić pa na deset let in pol. Darku Ostojiću in Danijelu Simikiću je sodišče izreklo oprostilno sodbo.