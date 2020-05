Policija po streljanju v Novi Gorici našla vozilo, strelno orožje in izsledila eno od vpletenih oseb

Nova Gorica, 28. maja - Policija je v zvezi s torkovim streljanjem pred enim izmed lokalov v Rejčevi ulici v Novi Gorici v sredo zvečer našla poškodovano osebno vozilo znamke na območju Nove Gorice. Prav tako so potrdili, da so našli tudi strelno kratkocevno orožje ter izsledili eno od udeleženih oseb, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.