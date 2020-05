Na Muzejski ploščadi danes akcija za kulturo

Ljubljana, 26. maja - Na Muzejski ploščadi Metelkova bo ob 15. uri potekala akcijo za kulturo. Po besedah pobudnikov je "ministrstvo za kulturo svoja vrata pred kulturo zaprlo in ga besede na papirju ne dosežejo", zato je "čas za prehod k novim oblikam dejavnosti". Politiki očitajo, da je sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe in prezrla najšibkejše.