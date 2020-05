Avstrijska ministra v Srbiji in Albaniji podprla evropsko perspektivo držav

Tirana/Beograd, 28. maja - Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg in ministrica za evropske zadeve Karoline Edtstadler sta danes obiskala Albanijo in Srbijo, kjer sta izrekla podporo evropski perspektivi teh dveh držav. Srbski zunanji minister Ivica Dačić je ob tem zavrnil očitke, da se Srbija obrača h Kitajski, in dejal, da je njena pot usmerjena k EU.